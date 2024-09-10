شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الندوة الثانية لمبادرة ابدأ والسفارة الفنلندية وحضور موسع للمصنعين والان مع تفاصيل الخبر

بدأت اليوم فاعليات الندوة الثانية عبر الانترنت ضمن سلسلة فعاليات Doing Business with Finland ، بالتعاون بين مبادرة "ابدأ" والسفارة الفنلندية بمصر، وبمشاركة شركة انطلاق Entlaqانطلاق.

وتم تناول عدة محاور في هذه الندوة أبرزها دعم الشركات الناشئة واستعراض التحديات والفرص، ومشاركة استراتيجيات النجاح.

كما تم تناول دور التحول الرقمي ومناقشة عن أحدث التقنيات الرقمية التي يمكن أن تساعد الشركات على النمو والتوسع، وكيفية الاستفادة من التحول الرقمي لتعزيز الكفاءة و تطوير الاتصالات من خلال الحديث عن بناء بيئة عمل مستدامة من خلال تحسين عمليات الاتصال وكيف يمكن أن تساعد في تقليل الهدر وزيادة كفاءة الموارد."

كانت الندوة عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، وللمشاركة في الندوة الثالثة يرجي التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/1UFDNiPI1QY1sdQdWbWL1c9xR6PQKo-rKpnDPrPnqf7A