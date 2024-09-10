شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: طرح محال تجارية وصيدلية وقطع أراضٍ بنشاط مخابز للبيع بمدينتى بدر والعاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم طرح 15 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح بين (18م٢: 99م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 17/9/2024.

وأضاف المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم طرح قطع أراض بنشاط مخابز بمساحات تتراوح بين (642م٢ : 998 م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء 1/10/2024.

جدير بالذكر أنه يتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقري جهازي تنمية بدر والعاشر من رمضان، وأنه يمكن للراغبين في دخول المزادين المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية وقطع الأراضي في مواعيد العمل الرسمية للأجهزة.