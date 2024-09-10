شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء القرعة الـ3 بالأراضى المضافة لمدينة الشروق يوم الأربعاء 18 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية الثالثة لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها بمدينة الشروق طبقا لشرائح المساحات ( 209 م ٢ - و من" 234 م ٢ : 265م٢" - و 276 م ٢ - 400م2 - 500م2 )، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2024/9/18 بمقر جهاز مدينة الشروق.

وأوضح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه على العملاء الحضور بداية من الساعة العاشرة صباحا في التاريخ المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب الساعة الثانية عشرة ظهراً للبدء في إجراء القرعة العلنية، كما سيتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.

وفي سياق متصل، تَابع المهندس محمد السيد عبدالمقصود، ومسئولو الجهاز، الأعمال الجارية لتنفيذ الطبقة الأسفلتية بمركز خدمات المدينة 2 الواقع بالقطاع الشرقى، وكذا الأعمال بمناطق العمارات بالمدينة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الأعمال تأتى ضمن أهداف مشروعى تنفيذ المرافق والطرق بمركز خدمات المدينة لترفيق الأراضى الخدمية الواقعة بالمركز وإتاحتها للمستثمرين، وكذا مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالمناطق من الأولى حتى السادسة عمارات

وقال: إن القطاع الحالى استهدف تنفيذ الطبقة الأسفلتية بطريق الخدمة الواقع بالجزء الجنوبى للمركز وبالنسبة لمناطق العمارات فقد تم استهداف الطريق الفاصل بين المنطقتين الرابعة والخامسة عمارات.

ووجه رئيس الجهاز طاقم الإشراف بالمتابعة الميدانية اليومية وتكثيف خطة العمل وتنفيذها على الوجه الأمثل لتحقيق الاستفادة من المشروعين وتسهيل الحركة المرورية على المواطنين، وكذلك توفير قطع أراضٍ استثمارية تساعد فى توافر الخدمات بمدينة الشروق .