شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 72.80 دولار لخام برنت و68.60 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا اليوم بعد أن عوَّض ضعف الطلب الصيني تأثير اضطراب الإمدادات بسبب العاصفة المدارية "فرنسين" في الوقت الذي واصلت مخاطر فائض المعروض العالمي الضغط على السوق.

وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أي ما يعادل 0.06 %لتصل إلى 72.80 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.15 % إلى 68.60 دولار للبرميل ،وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 1% عند التسوية يوم أمس الاثنين وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأشار محللون في بنك إيه.إن.زد في مذكرة نقلًا عن بيانات من المركز الوطني للإعصار إلى أن إنتاج ما لا يقل عن 125 ألف برميل يوميًّا من الطاقة النفطية معرَّض للإصابة بالعطل.

ومن جهة أخرى، تتوقع شركتا جونفور وترافيجورا للتجارة العالمية في السلع الأساسية أن تتراوح أسعار النفط بين 60 و70 دولارًا للبرميل في ظل ضعف الطلب الصيني وفائض المعروض العالمي المستمر.

وأوضح دان سترويفن، رئيس أبحاث النفط في جولدمان ساكس أن نمو الطلب السنوي في الصين قد تباطأ من حوالي 500-600 ألف برميل يوميًّا في السنوات الخمس التي سبقت جائحة كوفيد-19 إلى 200 ألف برميل يوميًّا.

وتترقب الأسواق اليوم التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدِّرة للبترول (أوبك).