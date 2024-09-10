شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستهل تعاملات اليوم على استقرار ملحوظ عند 3390 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3390 جنيهاً للجرام بدون مصنعية، بالتزامن مع تراجع السعر العالمي للذهب دون 2500 دولار

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3875 جنيها.

عيار 21 يسجل 3390 جنيها.

عيار 18 يسجل 2906 جنيهات.

الجنيه الذهب 27120 جنيها.

الذهب العالمي

انخفض سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع ليسجل انخفاض للجلسة الثانية على التوالي، وذلك في ظل تعافي مستويات الدولار الأمريكي مع بداية تداولات الأسبوع، بينما تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم عن الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع.

الانخفاض الحالي في سعر الذهب يأتي بعد انخفاض آخر يوم الجمعة الماضية بنسبة 0.8% تسبب في إغلاق الذهب تحت المستوى المحوري 2500 دولار للأونصة الأمر الذي ساعد على تراجع السعر خلال تداولات اليوم.

وكشف تقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر يوم الجمعة، تباطؤ معتدل في قطاع العمالة الأمريكية خاصة أن معدل البطالة قد تراجع في شهر أغسطس الأمر الذي يدل أن وضع قطاع العمالة ليس سيء كما كانت الأسواق تتوقع.

وبالتالي عمل هذا على تغير توقعات الأسواق تجاه أسعار الفائدة الأمريكية، حيث تتوقع الأسواق حالياً أن يخفض البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة في اجتماع سبتمبر باحتمال 75% واحتمال آخر بنسبة 25% أن يخفض البنك الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

بيانات هذا الأسبوع ستكون حاسمة بشكل كبير ولها تأثير مباشر على الأسواق كونها آخر البيانات الهامة التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع القادم.

في حال ارتفع التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس فقد نرى تأثير سلبي على أداء الذهب ليدفعه إلى مزيد من التصحيح السلبي، بينما في حال انخفضت معدلات التضخم فقد يساعد هذا المعدن النفيس على مزيد من الأداء الإيجابي.

الدولار الأمريكي يشهد مرونة حالياً في الأسواق وهو ما يحد من تحركات الذهب بشكل كبير، وتمثل منطقة الدعم 2470 – 2480 دولار للأونصة منطقة رئيسية بالنسبة لأسعار الذهب يجب مراقبتها بشكل دقيق، لأن كسر السعر لهذه المنطقة ستدفعه إلى مزيد من التراجع على المدى القصير.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي الصيني قد توقف عن شراء الذهب لاحتياطاته للشهر الرابع على التوالي في أغسطس وفقًا لبيانات رسمية صدرت يوم السبت. الأمر الذي يدل على عدم ملائمة المستويات السعرية الحالية لشراء الذهب من قبل البنك المركزي الصيني.

بالرغم من هذا لا تزال الأسواق تتوقع المزيد من الارتفاع لأسعار الذهب، ولا تزال المؤسسات المالية العالمية تتوقع تسجيل الذهب مستوى تاريخي عند 3000 دولار للأونصة بحلول العام القادم.