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«نسيج العالمية» تعلن بلوغ خسائرها المتراكمة 41.76 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نسيج العالمية التجارية عن بلوغ خسائرها المتراكمة 41.76 مليون ريال بنسبة 38.32% من رأس مالها، بناءً على النتائج المالية الداخلية لشهر أغسطس 2024 التي تم إقفالها في 9 سبتمبر 2024.
وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن الأسباب الرئيسية التي أدت لبلوغ هذه الخسائر تتمثل في:
  1. انخفاض كمية الإنتاج، مما زاد في تكاليف البضاعة المصنعة بالإضافة إلى الانخفاض في المبيعات، أدى ذلك إلى انخفاض حاد في مجمل الربح.
  2. تكبد الشركة مصروفات غير متكررة تتعلق بمصروفات زيادة رأس المال السابق والأعباء المالية الناتجة عن تمديد استحقاق القروض.
وذكرت أنه تم تعويض ذلك جزئيًا من خلال تخفيض المصروفات التشغيلية.
وأشارت إلى أنها تعمل على إيجاد أفضل الحلول لتخفيض الخسائر المتراكمة واتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال:
  1. زيادة حجم المبيعات.
  2. تخفيض المصروفات.
  3. صفقة الاستحواذ على شركة إتمام.
وقالت إنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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