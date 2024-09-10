شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الطلب العالمى على النفط ليصل لـ103.7 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من عام 2024 بنحو 550 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق، أي بنسبة 0.5%، ليصل إلى 103.7 مليون برميل يوميا، مشكلاً بذلك ارتفاعاً بحوالي 2 مليون برميل يوميا، أي بنسبة 1.9% على أساس سنوي وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

يعزى ذلك بشكل رئيسى إلى ارتفاع الطلب في دول الأمريكيتين ودول أوروبا الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والصين ودول أمريكا اللاتينية. في حين كان لانخفاض الطلب على النفط فى كل من دول أسيا والمحيط الهادئ الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا وباقي دول أوراسيا، دوراً فى الحد من ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من عام 2024.