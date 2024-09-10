شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور 3 وحدات من معامل الترميم والصيانة بمتحف الحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم معامل الترميم والصيانة بالمتحف القومي للحضارة المصرية مجموعة من الوحدات نستعرض 3 منها في السطور التالية..

وحدة الصيانة الوقائيةتهتم وحدة الصيانة الوقائية بعمل صيانة دورية للقطع الأثرية سواء فى قاعات العرض او فى المخازن و يتم ذلك عن طريق توفير ظروف بيئية مناسبة باستخدام طرق و أساليب الحفاظ الملائمة للقطع الأثرية كلا حسب نوعه و طبيعته و حالته . كما تعتبر هذه الوحدة هى أول وحدة متخصصة فى الصيانة الوقائية داخل متحف مصرى و مجهزة بأحدث التقنييات. وحدة ترميم الأحجار الثقيلة والأغراض المتعددةوحدة منفصلة مزودة بونش ذات حمولة 4 طن للتعامل مع للقطع الاثرية الضخمة والثقيلة وكذلك أدوات الرفع والتحميل للتجميع فضلا عن أنه مجهز لترميم كافة انواع القطع الاثرية الضخمة والمفككة الي أجزاء كبيرة وحدة ترميم الأيقونات واللوحات الزيتيةوهي وحدة ترميم منفصلة ايضا ومزودة بأجهزة الشفط للأبخرة والغازات والاتربة وكذلك مجهزة بوحدة الورنيش ذات التحكم الدقيق للوحات الزيتية فضلا عن وجود مصادر للضوء الطبيعي والصناعي لضبط الرؤية الخاصة بالألوان واعادة التلوين ( RE- TOUCH ).



