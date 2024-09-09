شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 7 قطاعات بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها التجارة والمنسوجات والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.8%، وصعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.7%، وقفز قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والعقارات بنسبة 0.5%، 0.4%، على التوالي، وزاد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%، ونما قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.9%، يليه قطاعا السياحة والترفيه، ومواد البناء بنسبة 0.7%، وانخفض قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.1%، وهبط قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.01%، بينما استقر قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبالم هيلز للتعمير، وحديد عز، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 2.070 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.2 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 83.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.77%، والعرب على 6.47%، واستحوذت المؤسسات على 27.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 163 مليون جنيه، 66.6 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 17.9 مليون جنيه، 67.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 163 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 30374 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 37199 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 13168 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 7139 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 10180 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2936 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 7468 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1764 نقطة.