شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 9-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 9-9-2024، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولى - مصر (سى أى بى)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبالم هيلز للتعمير، وحديد عز، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، فيما تراجع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 4 مليارات جنيه عند مستوى 2.070 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والمطورون العرب القابضة، والدولية للمحاصيل الزراعية، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي.

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه



تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبالم هيلز للتعمير، وحديد عز، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 2.070 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.2 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 83.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.77%، والعرب على 6.47%، واستحوذت المؤسسات على 27.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 163 مليون جنيه، 66.6 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 17.9 مليون جنيه، 67.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 163 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 30374 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 37199 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 13168 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 7139 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 10180 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2936 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 7468 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1764 نقطة.

وصعدت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية عدد 1696 سهمًا، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية عدد 67.2 ألف سهم، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 1000 سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركتا تنمية للاستثمار العقاري، وطاقة عربية عدد 180 ألف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 1680 سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك عدد 71 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 122.1 ألف سهم.

أعلنت شركة تنمية للاستثمار العقاري، بيع المساهم منى محمد ماجد عبد الصمد صقر عدد 180 ألف سهم بسعر 4.01 جنيه بقيمة إجمالية 722.3 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 9.0586% إلى 8.93%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

قروض



أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، عن توقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع بنكي مصر والتجارى الدولى بقيمة 4.14 مليار جنيه، ويستخدم هذا التسهيل في التمويل الجزئي لتكاليف التطوير المتبقية للمشروع، بالإضافة لسداد النفقات الأخرى المتعلقة بتطوير مشروع الـ464 فدانًا بمدينة زايد الجديدة.

فيما أعلنت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعى، عن سداد كامل التسهيلات الائتمانية المستحقة عل الشركة، والتى تقدر بمبلغ 40 مليون جنيه، وذلك بخلاف الفائدة المستحقة على هذا المبلغ بفائدة 5%..