شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر يتيح استبدال العملة الأجنبية حتى 5000 دولار لعملائه حالة السفر للخارج والان مع تفاصيل الخبر

قام بنك مصر بإتاحة استبدال عملة أجنبية حتى 5000 دولار لعملائه في حالة سفرهم للخارج، كما قام البنك برفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهرى إلى 300000 جنيه مصرى لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية.

هذا ويسعى بنك مصر إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبى احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.



