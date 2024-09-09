شكرا لقرائتكم خبر عن 71.88 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأثنين الموافق 9-9-2024، وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية استقرت اليوم الإثنين على ارتفاع طفيف متأثرة باقتراب إعصار محتمل من ساحل الخليج الأمريكي حيث يمثل هذا الساحل نحو 60% من طاقة التكرير فى الولايات المتحدة.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 71.88دولار للبرميل، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي68.50دولار للبرميل، وسجل خام أوبك 73.67دولار للبرميل.

وكانت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، قد نشرت المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، حيث سجلت أسعار النفط الخام الخسائر الأسبوعية الثالثة لها على التوالي في الأسواق الآجلة حيث انخفضت عقود خام برنت بنسبة 7.6% مسجلة أدنى مستوياتها منذ يونيو 2023 وانخفضت عقود خام غرب تكساس بنسبة %8% لتبلغ أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2021.

وأشار التقرير إلى أن العوامل الرئيسية التي ساهمت في انخفاض أسعار النفط الخام تضمنت استمرار المخاوف بشأن تضاؤل الطلب في الصين - أكبر مستورد عالمي للنفط، في ظل تراجع التصنيع إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر وتباطؤ نمو أسعار المساكن الجديدة.

وتابع التقرير،ارتفاع مخزونات الجازولين الأمريكية بمقدار 848 ألف برميل لتصل إلى 219.2 مليون برميل في ظل تراجع الطلب المحلي إلى حوالي 8.9 مليون برميل يوميا والمؤشرات على إمكانية استئناف إنتاج النفط الخام الليبي بشكل كامل، عقب توقفه بسبب الاضطرابات، تزامناً مع السماح لبعض الناقلات بتحميل النفط الخام للتصدير.



