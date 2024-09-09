شكرا لقرائتكم خبر رواد صناعة المعلومات في الرياض لحضور "مؤتمر أمن المعلومات لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 " ورسم مستقبل أمن وسلامة المعلومات "الفائق المرونة " في المملكة العربية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق في الرياض غدا اعمال مؤتمر أمن المعلومات لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دورته الثانية عشرة، وبحضور خبراء في مجال أمن وسلامة المعلومات من جميع أنحاء العالم لمناقشة مستقبل أمن المعلومات في المملكة, وتستضيف شركة فيرتوبورت المؤتمر لهذا العام تحت شعار "الأمن السيبراني فائق المرونة" : التصدي للتحديات المتغيرة: بيئة تجمع مابين تقنية المعلومات والتكنولوجيا العملياتية وإنترنت الأشياء والإنترنت الصناعي للأشياء والسحابية المهجنة"، مع تسليط الضوء على النجاح الهائل الذي تحقق على صعيد دمج تلك التقنيات مع بعضها البعض لإرساء إطار شامل وفائق المرونة حول أمن المعلومات داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

ويكتسي المؤتمر أهمية بالغة لاستضافته من قبل عددا من الشركات الوطنية والعالمية الفاعلة في مجال أمن وسلامة المعلومات مثل شركة سلام وشركة سايبر نايت وشركة سايبر بوليجون (BL.ZONE) وشركة كاسبيرسكي وشركة أركون وشركة كلاودفلير وشركة غوغل كلاود سيكيوريتي، إلى جانب مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز، والتي ستكون حاضرة أيضا كشريك لتقديم البيانات المطلوبة للمؤتمر. وباجتماع هذه النخبة من الشركات، سيتم تبادل الخبرات وآخر التطورات والحلول المتصلة بأمن وسلامة المعلومات، باعتبار أن هذه الشركات صاحبة الدور الأبرز في تقديم أحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال، بما في ذلك التقنيات الحديثة، والتي سيتم عرضها في الزمن الحقيقي، مع التطرق إلى فرص التعاون والشراكة لرسم إطار " فائق المرونة " لأمن وسلامة المعلومات في المملكة.

سيكون من بين المشاركين في المؤتمر أيضا عدد من الخبراء المتميزين مثل كريج جونز، الرئيس السابق لقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإنتربول، والذي سيعقد جلسة يتحدث فيها حول مستقبل الصناعة الرقمية في ظل تقنيات الذكاء الإصطناعي، وكيف ساهمت في تطور الاستراتيجيات الدفاعية والهجومية المستخدمة في مجال أمن وسلامة المعلومات.

من بين الحضور أيضا، السيدة/ أسماء اليمني، مديرة أمن المعلومات في شركة TVTC، والتي ستطرح مفهوم الإنتقال من مبدأ المقاومة البشرية إلى المرونة في التعامل مع التهديدات الإلكترونية، وكيف يمكن مساعدة الشركات والمؤسسات على معالجة نقاط الخلل والضعف التي تعتري أنظمة المعلومات لديها من خلال تغيير الثقافة.

السيدة/ ريم الزامل، وهي مستشارة ذات باع طويل في الحوكمة والاستراتيجية، ستكون من بين المتحدثين أيضا، والتي ستسلط الضوء على انظمة قامت بتطويرها لتعزيز الوعي بأمن المعلومات في جميع القطاعات الإقتصادية عبر اتباع أفضل الممارسات وتصميم البيئة والمدى الأمثل القادر على تحقيق هذا الغرض.

إلى جانب حضور ممثلين عن كبريات الشركات والكلمات التي سيلقيها خبراء عالميون في مجال أمن وسلامة المعلومات، ستكون هناك فرصة لعقد جلسات نقاشية وتقديم عروض حية لأحدث ما توصلت إليه تقنيات أمن وسلامة المعلومات، بالإضافة إلى إطلاق سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي ستزود الحاضرين بمهارات عملية قابلة للتطبيق في مجال أمن وسلامة المعلومات.

ستركز أجندة المؤتمر لهذا العام على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات الدولية لبناء إطار شامل حول أمن معلومات "فائق المرونة " يمكن للجميع الاستفادة منه والعمل بموجبه.

ومع توقع حضور أكثر من 3,000 خبير يمثلون جهات محلية وعالمية ناشطة في مجال أمن المعلومات، فسوف يكون المؤتمر لهذا العام أساسا ومنطلقا لرسم مستقبل أمن المعلومات " الفائق المرونة" في المملكة وخارجها.