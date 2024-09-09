شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع لتطوير قاعدة بيانات هيئة الرقابة على الصادرات بالتعاون مع USAD والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس عصام النجار رئيس الرقابة على الصادرات والواردات، أن هناك مشروعا يتم العمل عليه حالياً بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية USAD ووزارة الاتصالات من أجل تطوير قاعد بيانات الهيئة ليكون لدينا قاعدة تستفيد منها الشركات والجهات في مصر.

وأضاف أن هناك 3 آلاف اختبار معتمد حالياً بالتعاون مع وزارة الزراعة وكذلك وزارة الصحة وهناك 5 معامل اعتماد لمتبقيات المبيدات من أجل تسهيل الإجراءات على الشركات.

وأشار النجار خلال كلمته في جلسة نقاشية بعنوان "الطريق إلي تحقيق المستهدفات التصديرية المأمولة للصناعات الغذائية"، إلي أن هناك توجيهات من الحكومة لإنشاء معامل جديدة في الموانئ التي لا يوجد بها معامل بهدف توسيع تواجد الخدمات المقدمة في أغلب الموانئ.

وكشف تقرير هيئة الرقابة على الصادرات، أنه يجري تدشين 10 معامل جديدة لتحليل السلع الصناعية منها 7 معامل في ميناء السخنة وتدشين 2 معمل بالقاهرة و معمل في ميناء الدخيلة.

وأوضح أن عدد معامل تحليل السلع الصناعية وصل إلي 136 معمل على مستوى الجمهورية موزعة بين 38 معمل في القاهرة و12 معمل في الإسكندرية و22 معمل في ميناء الدخيلة و14 معمل في بورسعيد و14 في دمياط و12 معمل في شرق بورسعيد و 22 معمل في العين السخنة و2 معمل في الأدبية.