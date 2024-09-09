شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: نستهدف جذب 15مليار دولار استثمارات أجنبية بنهاية العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه تم جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار العام الماضي، ومن المستهدف خلال العام المالي الجاري جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح ما بين 10- 15 مليار دولار.

وقال في تصريحات على هامش المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، أن الوزارة تستهدف الانتهاء من اتفاقية تشجيع الاستثمار الثنائية مع السعودية خلال أسبوعين، لافتاً إلى أن تلك الاتفاقية تعد صفحة جديدة للعلاقات المصرية السعودية، منوها بانه يتم العمل على حل أي مشكلة تواجه المستثمرين السعوديين.

وأشار إلى أن هناك إقبال كبير من الشركات الأجنبية للتواجد في السوق المصرية من دول تركيا والصين والخليج "الإمارات، السعودية" خاصة في الصناعات ذات التنافسية مثل الاجهزة الكهربائية، ضفائر السيارات التي يوجد بها جزء مكون محلي كبير.

وأكد الخطيب أن الحوافز المتواجدة حاليا في قانون الاستثمار تعد كافية ولسنا في حاجة للتوسع بها، ولكن سيتم وجود سياسات جديدة لدعم القطاع الخاص.

وأشار إلى انه يتم حاليا تقييم الرخصة الذهبية من اجل تحديد فرص التوسع بها في القطاعات أخرى، ولفت الخطيب إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تعد وضع اقليمي صعب، ولكن مصر تعمل على زيادة العمل لتوطين الصناعة.

وعلى جانب آخر أشار وزير الاستثمار إلى استمرار المباحثات حول ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، حيث من المتوقع الانتهاء منها خلال 3 إلى 4 أسابيع.



