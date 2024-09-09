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كيف تحصل على دعم "مبادرة ابدأ" لمشروعك الصناعي؟

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 10:58 ص

تعرف علي بعض المعلومات التي تهم المصنعين والمستثمرين قبل التقديم للحصول على دعم مشروعك الصناعي من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، وهي كالآتي:

أولا: من الضروري إرفاق دراسة الجدوي الخاصة بالمشروع عند التواصل مع الصفحة الرسمية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "أبدأ".

ثانيا: المبادرة جهة غير تمويلية ولكن تقدم تسهيلات للمستثمرين والدعم والتوجيه للشركات وذلك لتطوير الصناعات وتعزيز التنمية الصناعية في مصر.

ثالثا: لضمان تسريع إنهاء الإجراءات يجب أن يكون قد تقدم صاحب الطلب بالفعل للجهة المعنية التي يرغب التعامل معها.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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