شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مناطق "الرحاب والقرنفل ودار مصر" و12 منطقة أخرى لمدة 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، قطع المياه عن المناطق التالية بالمدينة "(الامتداد الشرقي بأكمله – الرحاب 2 – دار مصر القرنفل - اللوتس - المستثمرين الشمالية والجنوبية – النرجس - القطاع الثالث والرابع بمركزالمدينة – جاردينيا- المنطقة الصناعية – الأندلس " دار مصر- سكن مصر - جنة ")، وذلك من الساعة السابعة مساء يوم ( السبت الموافق 14-9-2024 ) وحتى الساعة السابعة مساء يوم (الثلاثاء الموافق 17-9-2024 ).

ومن جانبه قال المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز القاهره الجديده، انه فى إطار خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لحل مشكلات انقطاع المياه بصورة جذرية فى مدينة القاهرة الجديدة، ووفقا لإجراءات جهاز المدينة نحو تدعيم ، وتطوير (منظومة المياه) بالمدينة، والعمل على توفير احتياجات السادة السكان من كميات المياه العذبة (بالمرحلة الحالية والمستقبلية ) فسيتم تنفيذ (المرحلة الثانية) من روافع المياه ومحطة التنقية، وربطها على الخط الناقل للمياه بطاقة اضافية ( 500 ) ألف متر مكعب يوميا من المأخذ الرئيسى من المعادى وحتى محطة تنقية مياه القاهرة الجديدة، الأمر الذي يستلزم قطع المياه خلال فترة التنفيذ.

وأضاف سيتم استغلال وقت انقطاع المياه في تنفيذ جزء من خطة الإحلال والتجديد لبعض المحابس بالمناطق المتأثرة، وبالتالى نرجو من جميع السكان اتخاذ الإجراءات الاحتياطية، وفى حالة احتياج سيارة المياه العذبة للمناطق المتأثرة بالأعمال برجاء الاتصال على الخط الساخن ( 15100)، وللشكاوى : / م / جمال فهمي ( 01004347646) م/ محمد محيى ( 01033400200)

م / احمد ابودنيا ( 01065010527) م / سالى حسنى ( 01002265313) م / بهاء عمار ( 01006977816)

ويتقدم جهاز المدينة بالإعتذار للسادة قاطني المدينة عن قطع المياه خلال فترة التنفيذ، مؤكدا أن هذه الأعمال ستسهم فى حل مشكلات المدينة لسنوات قادمة.