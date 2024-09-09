شكرا لقرائتكم خبر عن هانى برزى: 23 % نموا فى صادرات الأغذية بأول 7 أشهر من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن نمو صادرات القطاع بنسبة 23% خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري.

وقال خلال المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، إن صادرات مصر من الصناعات الغذائية ارتفعت لنحو 3.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024 في مقابل 3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من 2023، بقيمة زيادة في الصادرات 700 مليون دولار.

وأشار برزي إلى استحواذ الدول العربية على 52% من صادرات القطاع خلال اول 7 أشهر من العام، ودول الاتحاد الأوروبي على 22%، والدول الأفريقية غير العربية على 7%، وامريكا على 5%، وباقي الدول على 14%.

وذكر أن اهم المنتجات الغذائية المصدرة من مصر تتمثل في الفراولة المجمدة والمركزات والسكر والجلوكوز والدقيق والنشاء واغذية الحيوانات، منوها بأن 13 منتج غذائي مصر ضمن المراكز الأولى على مستوى الصادرات العالمية.

وأكد برزي أن النتائج المحققة لم تأت من فراغ بل هي نتاج جهد كبير من المجلس التصديري خلال السنوات الماضية، والتي وضع مستهدفات لتنشيط الصادرات على كافة المستويات.



