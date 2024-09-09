شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز القاهرة الجديدة يكشف نسب تنفيذ مشروعات ومحاور الطرق الجارى تنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الجهاز، خلال جولة تفقدية تقدم أعمال الطرق بمنطقة امتداد النرجس "النرجس الجديدة" وامتداد غرب الجولف بالتجمع الثالث بالمدينة، حيث تم الانتهاء من طبقة السن بالكامل بمنطقة (Zone G) بعدد 13 شارعا بعروض مختلفة تبدأ من 9 أمتار وحتى 14 مترا بإجمالي أطوال (4766.47) متر بمنطقة امتداد النرجس.

وأوضح المهندس حاتم بكر، مدير إدارة الطرق بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ أعمال تسوية الطرق ورفع المخلفات بمنطقه C ومنطقه A، كما تم الانتهاء من أعمال السن في (zone c ) بطريق 38، وطريق 39، وطريق 40 وطريق 41، كما تم الانتهاء من أعمال السن في (zone A ) بطريق 27، وجارٍ استكمال الأعمال بكافة الشوارع بالمنطقة.

واستكمل المهندس عبدالرءوف الغيطي، الجولة بالمرور على منطقة امتداد غرب الجولف بالتجمع الثالث، وذلك لمتابعة الأعمال الجارية، حيث تم الانتهاء من أعمال الطرق بـ 12 شارعا، وجارٍ استكمال كافة الطرق بمنطقة امتداد غرب الجولف.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان في السابق عن إطلاق التيار الكهربائي بالمنطقة وجارٍ استكمال كافة محتويات شبكة الكهرباء، وأنه تم بالفعل التشغيل التجريبي لمحطة امتداد النرجس للصرف الصحي، والتي تقوم بتجميع مياه الصرف الصحي لقطع أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج بالمنطقة، وتحويلها الى محطة صرف جنوب المستثمرين عن طريق خط الطرد الملحق بها.