شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بدوى: قطاع البترول يعمل على تعميق التعاون مع القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس محمد منصور رئيس شركة إنفينيتى سولار وعمرو حسن علام الرئيس التنفيذى المشارك لمجموعة حسن علام حيث تم مناقشة سبل التعاون المشترك مع الشركتين فى مختلف المجالات المتعلقة بصناعة البترول والغاز فى ضوء امتلاك الشركات خبرات فى مجال توليد الطاقة المتجددة والخضراء وكفاءة الطاقة.

وخلال اللقاء شدد بدوى على أهمية كفاءة استهلاك الطاقة فى تحقيق وفر كبير يعود بالنفع على الدولة والمواطن ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مشيراً إلى أن قطاع البترول يعمل على تعميق التعاون مع القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المهمة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على الاستفادة من الخبرات التى تمتلكها الشركتين فى مجال كفاءة الطاقة على أسس اقتصادية متبادلة من خلال عمل دراسات لتحسين الكفاءة فى مجالات الإنتاج والتكرير.



وشهد الاجتماع استعراض نشاط الشركتين فى مجالات تنفيذ شواحن السيارات الكهربائية نظراً لما تملكه الشركتين من بنية تحتية من خلال منصة إدارة منظومة شواحن السيارات لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.



وأعرب الوزير عن ترحيبه بتلك المقترحات للتعاون فى إطار الشراكة الجيدة مع القطاع الخاص والتى تحقق عائدات مثمرة لجميع الأطراف .

حضر الاجتماع المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس محمود ناجى وكيل الوزارة للنقل والتوزيع والدكتور محمد الباجورى مدير عام الشئون القانونية بالوزارة.