شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد أعمال المرافق والطرق بتوسعات "الشيخ زايد" والحزام الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشربيني يوجه بسرعة تنفيذ الأعمال.. وإنهاء مناطق مكتملة تباعاً.. والمتابعة الدورية للإسراع بمعدلات تنمية تلك المناطق

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بالمدن الجديدة غرب القاهرة، بتفقد موقف تنفيذ أعمال المرافق والطرق بتوسعات مدينة "الشيخ زايد"، ومنطقة الحزام الأخضر بمدينة "6 أكتوبر"، يرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومسئولو الهيئة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة غرب القاهرة.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة وضع جداول زمنية محددة للإسراع بالانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق والطرق بتوسعات مدينة "الشيخ زايد"، ومنطقة الحزام الأخضر بمدينة "6 أكتوبر"، وإنهاء مناطق مكتملة تباعاً، والمتابعة الدورية والمستمرة لموقف التنفيذ، للإسراع بمعدلات تنمية تلك المناطق، وتعظيم الاستفادة من الأراضى بها، وتوفير الفرص الاستثمارية المختلفة.

ويجرى تنفيذ أعمال المرافق والطرق بمساحة 8336 فداناً بمدينة الشيخ زايد، والتى تمت إضافتها للمدينة بموجب القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017، كما يجرى تنفيذ خط مياه بقطر 1200 مم، لتغذية المنطقة بالمياه من محطة الشيخ زايد، بينما فى مدينة 6 أكتوبر يجرى تنفيذ أعمال المرافق والطرق لمنطقة الحزام الأخضر بمساحة 12494 فدانا، طبقا للقرار الوزاري رقم 118 لسنة 2017 بهدف إنشاء مجتمع عمراني متكامل.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، مشروعات تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة محاور الطرق بمدينة 6 أكتوبر، موجهاً بضرورة تنفيذ أعمال الصيانة القياسية لمحاور الطرق، والاهتمام بأعمال الزراعة، والنظافة، وإزالة المخلفات، حتى تكون محاور الطرق فى أبهى صورة طوال الوقت.