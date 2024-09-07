شكرا لقرائتكم خبر عن "العامة للبترول" تتابع مشروع تحويل غلاية البخار للعمل بالهيدروجين بمصفاة أنربك والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول يرافقه نائبه للتكرير والتصنيع الكيميائى محمد على ، زيارة ميدانية بمصفاة الأسكندرية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك" ، وشهدت الزيارة تقديم المهندس سيد الراوى رئيس الشركة عرضاً حول موقف حمولات تشغيل الوحدات الإنتاجية وموقف كميات النافتا الموردة كمادة تغذية من مصادرها المختلفة ونسب تحقيق الخطة الإنتاجية ، وموقف التطفئة المخططة للوحدات الإنتاجية المخططة خلال نوفمبر القادم ومعدلات الإنتاج خلال فترة التطفئة وأعمال التجهيز لتنفيذها.

وتم متابعة موقف تشغيل وحدة معالجة مياه الصرف الصناعىZLD ومستجدات مشروع غلاية البخار وتطفئتها لتحويلها للعمل بالهيدروجين المنتج الثانوى للوحدات الإنتاجية بدلاً من الغاز الطبيعى وما تم من أعمال تعديلات بوحدة الأزمرة لضمان تشغيل وحدات الشركة وعدم التأثير على معدلات الإنتاج خلال فترة تطفئة الغلاية ومتطلبات التنفيذ بالتنسيق مع شركات الأسكندرية وإيلاب.

وتم استعراض موقف دراسة ربط بخار غلايات شركة أموك مع شركتى أنربك والأسكندرية للبترول فى إطار التكامل بين الشركات وإعداد نطاق الأعمال المطلوبة من الشركة لإعداد الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع ، وكذلك موقف مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية ونسب تنفيذه .

وشهدت الزيارة تنفيذ جولة تفقدية لمتابعة تشغيل الوحدات الإنتاجية بالمصفاة والتعديلات التى تمت بوحدة الأزمرة.