شكرا لقرائتكم خبر عن مباني إدريس بخبرات 25 عاماً تحقق موسم استثنائي بـ Koun رأس الحكمة تحت شعار "كن براحتك كن بطبيعتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل شركة مباني إدريس خطتها التوسعية بالسوق المصرية وتنفيذ مشروعات تحقق قيمة مضافة للقطاع، من بينها أحدث مشروعاتها Koun برأس الحكمة بالساحل الشمالي.

وتعد شركة مباني إدريس من أوائل الشركات العقارية التى اختارت منطقة رأس الحكمة كوجهة توسعية لها ولتنفيذ أول مشروعاتها الساحلية.

وصرح المهندس محمد إدريس، رئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس، أن الشركة تحرص قبل اتخاذ أي خطوات توسعية إجراء دراسات واستطلاع آراء عملائها وتوافقت رغباتهم مع الرؤية الإستراتيجية للشركة فيما يتعلق بالتوسع بالساحل الشمالي وقامت الشركة بدراسة عدة مناطق واختارت رأس الحكمة كونها أحد أجمل البقاع بالساحل الشمالي.

وأضاف أن الشركة ركزت على اختيار قطعة أرض مميزة تتسم بجودة الشاطىء وتقع على مناسيب تتيح لجميع الوحدات التمتع بإطلالة على البحر أو المسطحات المائية وتتميز أرض مشروع Koun بارتفاع عن سطح البحر حتى 34 متر ، وتتمتع 70 % من الوحدات بإطلالة على البحر والـ 30 % المتبقية بإطلالة على اللاجون الذى تبلغ مساحته 10 فدان.

ويقع مشروع Koun على مساحة 110 فدان ويقع في الكيلو 201 طريق الإسكندرية – مطروح بالساحل الشمالي الغربي ويضم ما يزيد عن 1500 وحدة ، بنماذج متنوعة تلبى جميع احتياجات العملاء حيث تبدأ الوحدات من شاليهات بغرفة واحدة حتي 3 غرف مروراً بنماذج متنوعة من التوين والتاون هاوس والفيلات المنفصلة.

وقال المهندس محمد ادريس أن الشركة حرصت على تنويع الخدمات بالمشروع لتلبية احتياجات العملاء بمختلف الأعمار فيشمل المشروع فندق ونادي إجتماعي ومنطقة العاب أطفال وخدمات ترفيهية وملاعب رياضية تشمل عديد من الرياضات من بينها كرة القدم والبادل بخلاف الخدمات التجارية.

كما حرصت مباني إدريس فى مشروع Koun على تقليل النسب البنائية لتحقيق أكبر قدر من الخصوصية للعملاء والعمل على خلق حلول مبتكرة لتقليل التكدس فتم تنفيذ جراچات بمساحات كبيرة بمداخل ومخارج منفصله تحت أرض المشروع تستوعب عدد كبير من السيارات بما يقلل من الإزدحام ويحقق مزيداً من الهدوء والإستدامة.

وعن سبب اختيار Koun كإسم للمشروع قال المهندس محمد إدريس أن الإسم ينبع من فكرة المشروع وهو " كن بطبيعتك .. كن براحتك " وهو انطلاقاً من رغبة الشركة فى تحقيق للعميل أعلى قدر من السعادة والإستمتاع بالموسم الصيفي وهو أمر يتحقق بأن يعيش العميل على طبيعته وتم تهيئة كل العوامل لتحقيق ذلك عبر المشروع.

وحققت شركة مبانى إدريس مبيعات مميزة من المشروع بما يعكس نجاحه وتقديمه قيمة مضافة للسوق.

وعلى مستوى التوسعات المستقبلية قال المهندس محمد إدريس أن الشركة لديها خطة متكاملة بالتوسع فى مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية من بينها غرب القاهرة حيث هناك سيتم قريباً الإعلان عن مشروع بالشيخ زايد وتدرس الشركة مناطق مثل سفنكس الجديدة كما ستشهد الفترة المقبلة التوسع للمرة الأولي لشركة مباني إدريس بشرق القاهرة.

كما تستهدف مباني إدريس تنفيذ مشروع جديد فى مدينة "أسيوط الجديدة " وذلك بعد نجاح تجربتها الرائدة المتمثلة فى كمبوند " أصايله" بالإضافة إلى "مجمع أصايله الطبى" بقلب أسيوط الجديدة والذي يعد ثورة فى مفهوم المشروعات الطبية ونقلة شاملة للمنظومة الصحية فى صعيد مصر.

وتمتلك شركة مباني إدريس خبرات تزيد عن 25 عاماً وبدأت بالعمل فى قطاع المقاولات والهندسة ثم اتجهت نحو التطوير العقاري وقدمت توليفة متنوعة من المشروعات السكنية والخدمية التجارية والإدارية والمخازن والطبية ، ورسخت مبانى إدريس العديد من الرسائل الهامة بالسوق المصرية التى ترتكز على المصداقية والحفاظ على الجودة وإرضاء العملاء.

ونفذت شركة مبانى إدريس سلسلة من المشروعات العقارية المميزة فى السوق المصرية وحرصت على انتقاء المواقع المميزة وساهمت بفضل تميز مشروعاتها فى الإسراع من التنمية بالمدن الجديدة، وضمت محفظة شركة "مباني إدريس" أكثر من 8 مشروعات بغرب القاهرة منها سلسلة مشروعات جرين 1،2،3،4،5،6 " السكنية، كما أطلقت مشروع The Block. وهو مشروع تجاري وإداري ومشروع “Central Avenue” التجاري الإداري الطبي في قلب مدينة الشيخ زايد غرب القاهرة ومشروعات طبية مجمع "رُفيدة" الطبي في مدينة الشيخ زايد. ومشروعات صناعية تتمثل في "المصرية للتخزين".



المهندس-محمد-إدريس-(1)



المهندس-محمد-إدريس-(2)



المهندس-محمد-إدريس-(3)



مباني-إدريس--(1)



مباني-إدريس--(2)