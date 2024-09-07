شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية لأسعار النفط..وخام برنت يسجل 71.06 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط، اليوم السبت، 71.06 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 67.67 دولار للبرميل، مسجلة خسائر على أساس أسبوعى بنحو 10% لخام برنت.

وكانت الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها قد اتفقوا على إرجاء زيادة إنتاج النفط المخطط لها بالنسبة لشهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

شهدت صادرات النفط الخام الفنزويلي زيادة كبيرة في أغسطس، حيث سجلت نسبة قياسية بلغت 50% مقارنة بالشهر السابق وبمتوسط 885 ألف برميل يوميا، وذهبت هذه الشحنات إلى الأسواق الرئيسية مثل الصين وأوروبا والولايات المتحدة، وهى تعتبر الأعلى منذ 4 سنوات، ومع امتلاكها 70 مليار برميل.

وفى ظل أزمة تغير المناخ التى تؤثر على العالم، أكد عدد من الخبراء أن إنتاج النفط العالمى يزيد هذا العقد، وهو ما أكدته أيضا وكالة الطاقة الدولية (IEA)، وذلك مع توقعات باستمرار السوق الدولية فى السنوات القادمة فى المطالبة بكمية أكبر من النفط الخام ، كما توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "اوبك" إن دول أمريكا اللاتينية ستحقق أداء جيد مع أكبر موارد نفطية فى العالم بعد الشرق الاوسط.

وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج النفط العالمي سيزداد بمقدار 5.8 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2028 وأن ما يقرب من ربع هذا العرض الإضافي سيكون من أمريكا اللاتينية.



