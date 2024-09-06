شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة يسجل 3400 جنيه للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيدالجمعة، 06 سبتمبر 2024 11:16 ص
استقر سعر الذهب في مصر عند 3400 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر، بعد ارتفاع أمس بحوالي 30 جنيهًا على خلفية صعود السعر العالمي للذهب.سعر الذهب في مصر
عيار 24 يسجل 3886 جنيها.
عيار 21 يسجل 3400 جنيه.
عيار 18 يسجل 2914 جنيها.
الجنيه الذهب 27200 جنيه.
ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع حيث تتجه لتحقيق مكسب أسبوعي، يأتي ذلك وسط تركيز المستثمرون على بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تشكل حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.
وعند تسوية التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.7% أو 17.1 دولار عند 2543.10 دولار للأوقية، بعدما لامست 2554 دولارًا.
ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 2519.36 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2523.29 دولار في الجلسة السابقة، وحقق المعدن مكاسب بنسبة 0.6% خلال الأسبوع.
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