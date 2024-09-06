شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يبحث سبل زيادة حجم الاستثمارات القطرية الصناعية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المهندس جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات القطرى لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين فى مجالى النقل والصناعة، وحضر اللقاء السفير طارق الأنصارى سفير دولة قطر بالقاهرة والسفير إيهاب نصر مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي.

استهل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اللقاء، بالترحيب بوزير المواصلات القطرى، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثنائى والتنسيق الفعال بين مصر وقطر فى كافة المجالات، ومنها مجالى الصناعة والنقل، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وهو ما أكده سعادة المهندس جاسم بن سيف السليطى الذى أكد حرص الحكومة القطرية على زيادة حجم التعاون مع الجانب المصر خاصة مع العلاقات القوية التى تربط بين الجانبين.

ثم تباحث الجانبان حول سبل زيادة حجم الاستثمارات القطرية فى مصر وخاصة فى مجال الصناعة حيث اكد الفريق مهندس كامل الوزير على اهمية التعاون فى هذا المجال خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاضافة إلى أن المناخ الاستثمارى فى مصر مناخ واعد وهو ما أكد وزير المواصلات القطرى الذى اشار إلى اهتمام الحكومة القطرية بزيادة حجم الاستثمارات فى مصر ومنها قطاع الصناعة.

كما تناولت المباحثات دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين فى مجال الموانئ والمحطات المتخصصة، ولاسيما كيفية مشاركة الجانب القطرى فى تطوير محطات الحاويات الحالية بالموانئ المصرية عن طريق ضخ استثمارات مباشرة لتطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية ومعدات التشغيل وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا فى الإدارة والتشغيل.



وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لاستعراض وتحديد الفرص الاستثمارية بقطاعى النقل والصناعة والتى ممن الممكن أن تشكل انطلاقة كبيرة بين الجانبين للتعاون المشترك فى هذين المجالين.