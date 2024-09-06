شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ونظيره التركى يبحثان سبل تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

في إطار فعاليات الزيارة الهامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة التركية أنقرة، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ونظيره التركي خلال اللقاء، أن الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية التركية حاليا في مختلف الميادين يعكس الإرادة المشتركة للبلدين لبدء مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق المثمر والبناء القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والتركي على حد سواء وبما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

كما أكد الوزيران، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، والتي سبقتها زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس تركيا إلى مصر في فبراير الماضي تفتحان آفاقاً أرحب للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، والذي شهد طفرة كبيرة في السنوات القليلة الماضية بوصول حجم التجارة بين البلدين إلى ما يقرب من سبعة مليارات دولار في عام 2023، ومن المنتظر أن يقترب من تسعة مليارات دولار بنهاية العام الجاري مع التزام البلدين بالوصول إلى 15 مليار دولار خلال بضع سنوات إلى جانب وصول الاستثمارات التركية في مصر إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار.

وفي نهاية اللقاء وجه الدكتور عمر بولات الدعوة إلى المهندس حسن الخطيب لزيارة إسطنبول في الأسبوع الأول من نوفمبر القادم لعقد الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى برئاسة الوزيرين، واتفقا على أن يعقد ضمن فعالياتها منتدى أعمال للتجارة والاستثمار بين البلدين.

حضر اللقاء الوزير المفوض التجاري على باشا رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول.