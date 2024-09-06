شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم الحمراء فى مصر اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار اللحوم البلدي في الأسواق حالة والتي تسجل حالة من الاستقرار الملحوظ للمستهلكين بالتزامن مع استمرار توافر الكميات المطلوبة لتغطية احتياجات السوق المصري، وذلك في تعاملات اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024.

وأعلنت شعبة القصابين بالغرفة التجارية، ثبات أسعار اللحوم البلدي في الأسواق للشهر الثالث علي التوالي بعد هبوط ملحوظ في شهر مايو 2024 ومنذ هذا التاريخ تسجل اللحوم حالة من الاستقرار.

وكشف شعبة القصابين، أن سعر اللحوم البلدي يستقر بين 350 و 420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات.

أسعار اللحوم بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 290 إلي 300 جنيها في منافذ أمان ويصل إلي 320 جنيهات وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها ، بحسب بيانات شعبة القصابين.



وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.