شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: نسب الوظائف المنفذة بواسطة الآلة تصل إلى 43% فى 2027.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن توقعات وتوضح نسبة الوظائف المنفذة بواسطة الإنسان في مقابل المنفذة بواسطة الآلة خلال الفترة من عامي 2022 وحتى عام 2027.

وأظهرت مجلة الإسكان الصادرة عن الجهاز، ارتفاع مساهمة الآلة في تنفيذ الأعمال بنحو 43% مقابل 34% خلال تلك الفترة، وبناء عليه فمن المتوقع أن تنمو مهارات الوظائف في سوق العمل، إذ أن نحو 6 من كل 10 عمال سيحتاجون إلى تدريب قبل عام 2027، ولكن سيتمكن نحو نصف العمال فقط من الوصول إلى فرص التدريب المناسبة، لذا يجب إعطاء الأولوية القصوى للتدريب على المهارات خلال الفترة من 2023-2027 لمهارة التفكير التحليلي.



نسبة الوظائف المنفذة بواسطة الانسان فى مقابل المنفذة بواسطة الآلة

وتأتي مهارة تعزيز التفكير الإبداعي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية في تحسين المهارات إلى جانب تدريب العاملين على استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في المرتبة الثالثة بين أولويات التدريب على المهارات في السنوات الخمس المقبلة، كما يخطط أرباب العمل أيضا للتركيز على تطوير مهارات العاملين في القيادة والتأثير الاجتماعي والمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات إلى جانب التعلم مدى الحياة.