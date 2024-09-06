شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 5.9% ارتفاعاً قيمة الاستثمارات الصينية بمصر بالنصف الأول من عام 2023 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الصينية في مصر لتسجل 443.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023 / 2024 مقابل 418.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 5.9%.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين 5.7 مليار دولار خلال أول 5 شهور من عام 2024 مقابل 5.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، فقد سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الصين 212.1 مليون دولار خلال أول 5 شهور من عام 2024 مقابل 445.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 5 مليارات و237 مليون و859 ألف دولار خلال أول 5 شهور من عام 2024 مقابل 5 مليارات و237 مليون و416 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال أول 5 شهور من عام 2024:

1. فواكه بقيمة 55.2 مليون دولار.

2. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 43.7 مليون دولار.

3. مصنوعات من أحجار وأسمنت بقيمة 19.7 مليون دولار.

4. خامات معادن بقيمة 14.3 مليون دولار.

5. ألياف نسيجية نباتية بقيمة 13.2 مليون دولار.



أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال أول 5 شهور من عام 2024:

1. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 1.2 مليار دولار.

2. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 659.7 مليون دولار.

3. شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 325.1 مليون دولار.

4. حديد وصلب بقيمة 317.1 مليون دولار.

5. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 308.9 مليون دولار.



تطور التبادل التجارى مصر والصين



وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 19.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 3.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 4.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.