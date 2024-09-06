شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية: وصول أحدث وحدة إشعاعية لعلاج مرضى السرطان خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور عمرو الحاج ، رئيس هيئة الطاقة الذرية أن الهيئة تمكنت من توفير المبالغ المالية اللازمة لشراء أحدث وحدة لعلاج مرض السرطان بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى أنه تم شراء الوحدة بالفعل ومن المقرر أن تصل إلى مقر هيئة الطاقة الذرية خلال شهرين ليستفيد منها مرضى السرطان بكل أنواعه.

وأضاف الحاج، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم إلحاق الجهاز الجديد بوحدة علاج الأورام الملحقة بهيئة الطاقة الذرية، وتخطط الهيئة حاليا لتحويل هذه الوحدة الغير الهادفة للربح إلى مستشفى لعلاج مرضى السرطان والتى ستساهم بشكل كبير فى القضاء على قوائم الانتظار لمرضى السرطان.



