شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إمدادات الصين النفطية لتصل لـ4.63 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت إمدادات الصين النفطية بشكل طفيف خلال الربع الثاني من عام 2024 لتصل إلى حوالي 4.63 مليون برميل يوميا، هذا ويتم تعويض معدلات انخفاض الإنتاج الطبيعية من خلال الاستثمارات في حفر الآبار وتعزيز مشروعات استخراج النفط، وسط جهود شركات النفط المملوكة للدولة لضمان أمن إمداداتها من الطاقة وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" الربع الثاني 2024.

أشار التقرير، أنه في هذا السياق، يذكر أن شركة النفط البحرية الوطنية الصينية بدأت الإنتاج من مشروع تطوير المرحلة الثانية من حقل Lufeng النفطي في شهر ديسمبر 2023 والذي من المتوقع أن يصل إلى ذروة الإنتاج عند 25 ألف برميل يوميا في عام 2025.