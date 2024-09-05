شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 5-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 5-9-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 12 مليار جنيه عند مستوى 2.115 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: العربية للخزف-سيراميكا ريماس، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والعالمية للاستثمار والتنمية، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، وفتنس برايم للأندية الصحية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تخسر 12 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 12 مليار جنيه عند مستوى 2.115 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 123.7 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 90.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.94%، والعرب على 3.38%، واستحوذت المؤسسات على 18.21% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.78%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 72.4 مليون جنيه، 4.1 مليار جنيه، 30.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 126.6 مليون جنيه، 891.2 ألف جنيه، 4 مليارات جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 31029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 37997 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13453 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7254 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 10351 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3006 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 7498 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1773 نقطة.

وصعدت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 71 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

صفقة فوري

أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية المصدرة لعدد 11.2 مليون سهم بقيمة إجمالية 34.7 مليون جنيه، وذلك في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا بالم هيلز للتعمير، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية عدد 150 ألف سهم، 8 أسهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية عدد 61.8 ألف سهم، واشرت إدارة شركتا البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير عدد 7989 سهمًا، 2100 سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركة طاقة عربية عدد 53 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 1000 سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 10 آلاف سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك عدد 78.1 ألف سهم.

مطاحن شمال القاهرة

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، فائض قبل الضريبة قدره 80.4 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 وحتى 30 يونيو عام 2024 مقابل فائض قدره 76.2 مليون جنيه عن العام السابق، وفائض مستهدف قدره 25.5 مليون جنيه، وبلغ الفائض بعد الضريبة 70.5 مليون جنيه مقارنة مع 61.4 مليون جنيه عن العام السابق.

القلعة

أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية، عن توقيعها اتفاقًا لتسوية التزاماتها تجاه مجموعة من البنوك الدائنة وهم بنك مصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي الدولي، والأهلي الكويتي مقابل حوالي 4.547 مليار جنيه من خلال تحويل 239.1 مليون سهم تعادل حصة 17.68% من أسهم شركة طاقة عربية مع الاحتفاظ بحق إعادة شرائها خلال 5 أعوام، وقطعة أرض مسجلة مساحتها 60.127 ألف متر مربع على النيل في منطقة التبين، وتعويضات عن تغيرات سعر الصرف وتذبذبات أسعار البورصة عن السعر المتفق عليه.

كما وقعت القلعة اتفاقًا لإعادة هيكلة وتسوية مديونياتها للمصرف العربي الدولي تسدد بموجبه نحو 184 مليون دولار على أقساط تمتد من 2024 حتى 2033 بفائدة تعادل سعر SOFR وبمجموعة ضمانات معززة.

مصر للفنادق

أعلنت شركة مصر للفنادق، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على المذكرة المقدمة من لجنة البت وكذلك بنود عقد الإنابة مع إحدى الجهات الحكومية في أعمال تطوير وتحديث فندق النيل ريتزكارلتون بمبلغ 15.8 مليون جنيه.