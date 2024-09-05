شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قمة ريادة الأعمال بالجامعات 11 سبتمبر فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن إطلاق فعاليات قمة "Ripple Summit"، لدعم مراكز ريادة الأعمال بالجامعات، وعرض أفضل الممارسات العالمية لمراكز وحاضنات ومسرعات الأعمال على مستوى العالم، والتي ستعقد تحت رعاية السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية، يوم 11-12 سبتمبر2024م؛ بالمقر الرئيس للأكاديمية بأبي قير الإسكندرية.



يشارك في القمة 55 متحدثًا أجنبيًّا ومستثمرًا من دول ألمانيا وأمريكا وفرنسا والجزائر واليابان وبريطانيا، وعمان، والسعودية، والصين، وماليزيا وسنغافورة، وبمشاركة 25 شريكًا استثماريًا، و35 مركز ريادة أعمال من جامعات مصرية، و55 شركة ناشئة.

تكتسب هذه الفاعلية أهمية كبرى كونها جزءًا من برنامج متكامل تم إطلاقه برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية بمقر الجامعة في يوليو 2023م؛ وتستهدف تمكين رواد الأعمال الشباب وخاصة طلاب الجامعات والمبتدئين في رحلتهم الريادية؛ ويقدم لهم ورش عمل ومحادثات وجلسات بحضور 1500 شاب.

وستشهد الفعاليات إقامة نهائيات برنامجين رياديين بالتوازي، الأول هو إقامة المرحلة النهائية من مسابقة "رالى مصر لريادة الأعمال" بمشاركة (35) جامعة حكومية من مختلف أقاليم مصر إلى جانب طلاب الأكاديمية العربية؛ وذلك لتشجيع الطلاب فى المرحلة الجامعية على إقامة مشاريع ناشئة، حيث سيتم فى المرحلة الختامية للمسابقة عرض الأفكار المتأهلة للنهائيات من طلبة الجامعات المشاركة أمام لجان التحكيم المتخصصة.

أما البرنامج الثاني فهو فعاليات نهائي برنامج ينفذ بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي وهو برنامج مسرعات أعمال يستهدف الشركات الناشئة في مرحلة الاستثمار، ويشارك بها (15) شركة ناشئة، سيمنحون الفرصة لعرض أفكارهم وشركاتهم على أكثر من (20) صندوق استثماري وجهة داعمة لريادة الأعمال والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من مختلف البلدان، ما يوفر منصة تسويقية كبرى لهذه الشركات الناشئة.



