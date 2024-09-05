شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز أكتوبر الجديدة: تنفيذ 90 ألف شقة بـ"سكن كل المصريين" بتكلفة 40 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، ومسئولو الجهاز، عمارات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمنطقة غرب المطار، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز في المشروعات.

وشملت جولة رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، تفقد عددٍ من الوحدات نموذج 90 مترا لوحدات المرحلة الخامسة والمرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، حيث تم وجاري تنفيذ 90 الف وحدة سكنية مقسمين على ثلاث مناطق (أ-ب-ج) بمنطقة غرب المطار وعلى مساحة 3000 فدان، بتكلفة اجمالية تصل الى 40 مليار جنيها.

وعقب الجوله، عقد المهندس محمد عبدالمقصود احتماعا موسعا مع تحالف الشركات المنفذة لمشروع محطة معالجة الصرف الصناعي لمتابعة الموقف التنفيذي والتشديد على أهمية المشروع كونه عاملاً مهماً لتنمية المنطقة الصناعية الجديدة والمقامة على مساحة ١١ الف فدان، والتي شهدت اقبالاً كبيراً في استقطاب المستثمرين والراغبين في انشاء مصانع جديدة.

فيما تفقد المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز للاسكان والمرافق، مشروع محطة رافع وخزان المياه سعة ٢٠ الف متر مكعب والمغذي للمنطقة الصناعية ومنطقة سكن كل المصريين، حيث تم الانتهاء من التنفيذ وجاري اعمال الاختبارات النهائية تمهيداً لدخوله الخدمة في الايام المقبلة، كما تم الاجتماع بالشركة المنفذة وجهة الاشراف على مشروع تنفيذ ترفيق المنطقة اللوجيستية والمقامة على مساحة ٤٠٠ فدان، للوقوف على الموقف التنفيذي وازالة اي معوقات تؤثر على البرامج الزمنية للمشروعات .

وطالب رئيس جهاز مدينة اكتوبر الجديدة، الشركات المنفذة بزيادة عدد العمالة بالمشروعات ودفع معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز مع الالتزام بجودة المواصفات القياسية.