شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "المنسوجات" بنسبة 1.3% والان مع تفاصيل الخبر

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجعت 9 قطاعات على رأسها مواد المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.3%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.8%، وهبط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4%.



وانخفضت قطاعات التجارة والموزعون، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.3%، ونزل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت 6 قطاعات على رأسها العقارات بنسبة 0.3%، وصعد قطاعا الموارد الأساسية، والسياحة والترفيه بنسبة 0.2%، وقفزت قطاعات البنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 12 مليار جنيه عند مستوى 2.115 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 123.7 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 90.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.94%، والعرب على 3.38%، واستحوذت المؤسسات على 18.21% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.78%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 72.4 مليون جنيه، 4.1 مليار جنيه، 30.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 126.6 مليون جنيه، 891.2 ألف جنيه، 4 مليارات جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 31029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 37997 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13453 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7254 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 10351 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3006 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 7498 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1773 نقطة.