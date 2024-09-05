شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح روك وايت.. البطل للتطوير العقاري تطلق مشروع "روك يارد" بشيراتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المهندس عماد دوس العضو المنتدب: مشروع روك يارد يعد أكبر مجمع سكني يضم 600 وحدة بمساحات تتراوح من 97 متر إلى 182 متر، نهدف إحداث طفرة نوعية في السوق العقاري المصري من خلال مشروعات فريدة تلبي احتياجات كافة العملاء بمختلف الشرائح

أعلنت شركة البطل للتطوير العقاري عن انطلاق مشروع جديد روك يارد بشيراتون، وهو ثاني مشروعات الشركة خلال عام 2024، بعد نجاح مشروع روك وايت، وذلك ضمن الخطة التوسعية للشركة والتي تم الاعلان عنها في وقت سابق.



من جانبه قال المهندس عماد دوس العضو المنتدب لشركة البطل للتطوير العقاري ، إن لاستمرار الخطة التوسعية قامت الشركة بفتح باب حجز المرحلة الأولى لعملائها بمشروع روك يارد بشيراتون.

وأضاف أن المشروع بتصميمه الكلاسيكي المتميز يقع بشيراتون هليوبوليس بمواجهة كلا من طريق الأوتوستراد وشارع الصاعقة على مساحة 21,000 متر على بعد دقيقتين من سيتي سنتر ألماظة.



وأوضح المهندس عماد دوس ، أن مشروع روك يارد يعد أكبر مجمع سكني يضم 600 وحدة تتراوح المساحات من 97 متر إلى 182 متر مربع، بإطلالات مميزة على مسطحات خضراء تصل إلى 8000 متر مربع، كامل التشطيب أو حسب اختيارك لتناسب مختلف الأذواق.



وأشار العضو المنتدب لشركة البطل للتطوير العقاري، إلى أن مشروع روك يارد يتيح تجربة مصممة على طراز كلاسيكي مميز يتناسب مع أسلوب حياة متكاملة بمجموعة متنوعة من المرافق، تصميم فريد بمداخل فخمة ذات ارتفاع مزدوج، مساحات مفتوحة ولاند سكيب، منطقة ألعاب أطفال وسينما منزلية، ويضم مساحات مخصصة لإنجاز الاعمال، ومساحات لممارسة الرياضة اليومية، بالإضافة إلى قاعات متعددة الأغراض لتخدم جميع احتياجاتك، وموقف سيارات دورين تحت الأرض، وخدمات الأمن 24/7 بكاميرات مراقبة وخدمات الصيانة والنظافة، تحت إدارة فندقية.



وتابع، قائلا" شركة البطل للتطوير العقاري قد أعلنت في وقت سابق عن طرح 5 مشروعات جديدة في 2024، بمناطق بالعاصمة الإدارية وشيراتون وهليوبوليس الجديدة، بحجم استثمارات تقدر بـ 10 مليارات جنيه، ونجحت الشركة في اطلاق المشروع الأول للعام الجاري، روك وايت بهليوبوليس الجديدة منذ شهرين وتخطت نسبة مبيعات المرحلة الأولى 90% حتى الآن.



والجدير بالذكر أن شركة "البطل للتطوير العقاري" لها سابقة أعمال تمتد أكثر من 45 عامًا وكانت من اوائل شركات التطوير العقاري التي توسعت خارج مصر وتحديدًا في السوق الكندي ونفذت سلسلة من المشروعات المميزة في السوق المصرية حملت اسم "روك" بشرق وغرب القاهرة مثل روك إيدن بـ 6 أكتوبر، وروك ڤيل بالعبور، وروك ڤيرا بالتجمع الخامس، وروك كابيتال 1 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى روك جولد أول مول للذهب والجمال بالتجمع الخامس.





مشروع روك يارد بشيراتون



مشروع روك يارد بشيراتون