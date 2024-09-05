شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد مشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق مطار سانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مستهل زيارته لمدينة سانت كاترين، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع ازدواج ورفع كفاءة وأعمال الحماية من أخطار السيول بطريق مطار سانت كاترين (كمين النبى صالح)، بطول 9 كم، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، وأعضاء المكتب الفنى للوزير، واستشارى المشروع.

وتجول المهندس شريف الشربيني ومرافقوه، بموقع تنفيذ مشروع طريق مطار سانت كاترين، لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على الالتزام بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ، واستمع لشرح تفصيلى حول موقف تنفيذ الطريق والأعمال الصناعية، وموقف أعمال الحماية من السيول، وتنفيذ أعمال الإنارة واللوحات الإرشادية، حيث تم التأكيد على تنفيذ أعمال الإنارة بما يتوافق مع الطابع المعماري البيئى المناسب للمنطقة.



كما تفقد وزير الإسكان، موقف تنفيذ محطة محولات كهرباء سانت كاترين، والتى ستغذى مختلف مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وأطمأن على موقف تنفيذ أعمال توسعات محطة محولات كهرباء نويبع، والتى ستغذى محطة سانت كاترين، وكذا أعمال إنشاء خط الربط الهوائي بين المحطتين.



ووجه الوزير بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتوفير مصدر تغذية ثان لمحطة محولات كهرباء سانت كاترين، لضمان استدامة التغذية بالتيار الكهربائى لمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، وكذا التنسيق مع وزارة الاتصالات لتوفير الأبراج اللازمة لتغطية شبكات الهاتف المحمول فى نطاق المشروع، استعداداً لاستقبال الزائرين، وكذا التنسيق مع وزارة البيئة، لوضع اللمسات النهائية للمشروع.















