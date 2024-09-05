شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم الأسيوية وسط ترقب خفض البنك المركزى الأمريكى لأسعار الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت معظم الأسهم الأسيوية خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بعمليات بيع حادة وسط ترقب المستثمرين لاحتماليات خفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة يومي 18 و19 سبتمبر الجاري.

وهبطت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع حيث فقد مؤشر "نيكي 225" الياباني حوالي 0.5% فيما فقد مؤشر "توبكس" 0.51%؛ وفق ما أورده موقع "إنفستنج" الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول.



وارتفع متوسط ​​الدخل النقدي الشهري في اليابان بنسبة 3.6% على أساس سنوي، وهو ارتفاع أضعف مقارنة بالارتفاع بنسبة 4.5% الذي شهدناه في يونيو الماضي، فيما ارتفعت الأجور الحقيقية بنسبة 0.4% على أساس سنوي، لترتفع للشهر الثاني على التوالي بعد ارتفاع بنسبة 1.1% في يونيو الماضي.



وفي كوريا الجنوبية، انخفضت الأسهم الأسيوية بفعل مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 0.19% وسط تراجع أسهم صناعة الرقائق وخاصة التابعة لشركة أنتل التي تراجعت بنسبة 3.3% مسجلة ثاني خسارة يومية على التوالي لتفقد الشركة 20 مليار دولار من قيمتها في يومين.

وعن هونج كونج، انخفض مؤشر "هانج سينج" بنسبة 0.65% رغم مكاسب أسواق التكنولوجيا الأسيوية التي تم تداولها في نطاق مرتفع خاصة تلك التي لها ارتباط مباشر بشركة نيفيديا.



وتترقب بورصة مومباي افتتاحا سلبيا حيث أشارت العقود الأجلة لمؤشر "نيفتي 50" الهندي إلى افتتاح منخفض اليوم؛ بسبب مزاعم التواطؤ بين هيئة تنظيم الأوراق المالية الهندية وتكتل مجموعة "أداني" المتعدد الجنسيات والذي يعد أحد أهم الكيانات التجارية في الهند.



ومن المقرر أن يكون التركيز اليوم على قراءة من قطاع الخدمات في الولايات المتحدة وبيانات طلبات إعانات البطالة؛ كما سيكون التركيز غدا الجمعة على تقرير الوظائف غير الزراعية في أمريكا لشهر أغسطس الماضي والذي ينتظر أن يوفر أوضح الإشارات حول اتجاه الاقتصاد وما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقوم بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر بمقدار ربع نقطة أو نصف نقطة مئوية.