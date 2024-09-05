شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع إلى 3395 جنيها للجرام عيار 21 بدعم الصعود العالمى والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس بحوالي 25 جنيها، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3400 جنيهاً للجرام بدون مصنعية، وهو أدنى سعر الذهب في مصر منذ أكثر من شهر.

عيار 24 يسجل 3880 جنيها.عيار 21 يسجل 3395 جنيها.عيار 18 يسجل 2910 جنيهات.الجنيه الذهب 27160 جنيها. انخفاض الذهب العالميارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال هذه اللحظات من تعاملات يوم الخميس، قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية التي قد تقدم المزيد من الدلائل على حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر.

وعند تسوية التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.1% أو 3 دولارات عند 2526 دولارا للأوقية، بعدما لامست 2502.70 دولار لتكسر الأونصة حاجز 2500 دولار