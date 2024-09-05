شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تعلن أسعار الشرائح الجديد بفاتورة سبتمبر للقطاع "التجارى" والان مع تفاصيل الخبر

الخميس، 05 سبتمبر 2024 03:23 م

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر الموقع الرسمي له أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة بفاتورة سبتمبر الجاري التى تعبر عن استهلاك أغسطس للقطاع التجارى وهى كالآتى:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات ( 85 قرش).

- من يزيد استهلاكه عن 101 إلى 200 ك.وس

2- الشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات ( 168 جنيه ).

-من يزيد استهلاكه عن 251 إلى الف كيلو وات

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 600 كيلو وات ( 220 قرش).

4- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلو وات (277 قرش).

5-الشريحة الخامسة لا كثر من الف كيلو وات (233 قرش).