شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: 220 ألف برميل مكافئ يوميا متوسط إنتاج خالدة من الخام والمتكثفات والغاز والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية العمل على دعم الاستثمار في البحث عن البترول والغاز من مناطق مصر البرية والبحرية وخاصة من الصحراء الغربية، ودعم الجهود والإجراءات الرامية للإسراع بزيادة إنتاج الغاز الطبيعى، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة بكل السبل لتحسين الإنتاج والتغلب على التحديات، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار من الشراكة والتعاون مع شركاء الإنتاج البترولى وخاصة شركة أباتشى العالمية، لافتاً الى أهمية الاستفادة من الحوافز الإستثمارية التي تم الإعلان عنها مؤخراً والتي تمثل أحد الآليات الهامة التي يقدمها قطاع البترول لتشجيع الإستثمار في عمليات زيادة الإنتاج البترولى بما يعود بالنفع على القطاع والشركاء.

وجاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول شركة العمليات المشتركة لإنتاج البترول والغاز بالصحراء الغربية بين كل من الهيئة العامة للبترول وشركة أباتشى العالمية، والتي عقدت عبر الفيديوكونفرانس لإعتماد نتائج أعمال العام المالى 2023/2024 برئاسة المهندس عاطف حسن رئيس مجلس إدارة شركة خالدة للبترول.

وأكد الوزير خلال الجمعية أن الحفاظ على السلامة وخفض انبعاثات الكربون عناصر أساسية لنجاح وإستدامة الاستثمارات وجذب المزيد منها الى قطاع البترول، مُثَمَنَاً في هذا الاطار جهود فرق عمل شركة خالدة للبترول في الصحراء الغربية لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والإلتزام بتبنى الممارسات الآمنة في مواقع العمل، كما ثَمَنَ ما قامت به فرق العمل بخالدة من خطوات فعلية ومشروعات ملموسة لتنفيذ تطبيقات خفض الانبعاثات الكربونية وترشيد الطاقة والوقود بمواقع عمل الشركة بالصحراء الغربية مثل توصيل الآبار المنتجة بخلايا الطاقة الشمسية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، ومشروعات الحد من انبعاثات غاز الشعلة واستخدامه كوقود بديلاً للسولار.

واستعرض المهندس سعيد عبدالمنعم الرئيس التنفيذي لشركة خالدة ابرز مؤشرات الأداء خلال العام المالي 2024/2023 ، موضحاً أن جهود فرق عمل خالدة للحفاظ على الإنتاجية والعمل على زيادتها ومواجهة التحديات استطاعت تحقيق متوسط إنتاج للزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعى من حقول الشركة بالصحراء الغربية بلغ أكثر من 220 الف برميل مكافىء يومياً محققةً زيادة في إنتاج الزيت الخام عن العام الماضى 2022/2023 والذى ارتفع من نحو 6ر113 الف برميل يومياً الى نحو 121 الف برميل يومياً بخلاف انتاج المتكثفات، وذلك في ظل الاستثمارات التي تم ضخها خلال العام و بلغت مايقرب من 3ر1 مليار دولار لدعم جهود الاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول.

واستعرض عبدالمنعم نتائج برامج الاستكشاف وتنمية وتطوير الحقول المنتجة، حيث نجحت خالدة في التوصل إلي 23 بئراً استكشافية ناجحة خلال العام، فيما شملت انشطة تنمية وتطوير الحقول المنتجة حفر 92 بئراً لدعم الإنتاج بالإضافة إلي تنفيذ 133 عملية إعادة اكمال الأبار لرفع كفاءة إنتاجها من الزيت الخام والمتكثفات والغاز .

واستعرض الرئيس التنفيذي لخالدة مجهوداتها في مجال خفض الانبعاثات الكربونية من عمليات التشغيل، الاستمرار في مد شبكة كهرباء هوائية للآبار وتركيب طلمبات شحن مما أسفر عن توفير كميات كبيرة من الديزل، مستعرضاً التقدم في مجال الحد من حرق غاز الشعلة حيث تم الانتهاء من تشييد وحدات متعددة لتسهيلات الإنتاج المبكر ومحطات معالجة بغرض تدفيع واستغلال الغازات المصاحبة بدلا من حرقها هذا بالإضافة الي مشروعات تطوير وتجديد المحطات والشبكات المستمرة ورفع الكفاءة ، علاوة على ماتم في مجال توصيل الآبار بخلايا الطاقة الشمسية لتوفير مصدر طاقة كهربائية لتشغيل الآبار مما يحد من الانبعاثات ويوفر استهلاك الديزل.

ومن جانبه أكد جريج ماكدانيال نائب رئيس شركة اباتشى العالمية والمدير العام لها في مصر أن الشركة تعمل على التطوير وتوفير التكنولوجيا الحديثة في اعمالها داخل مصر لدعم العمليات و التغلب على التحديات وزيادة الإنتاج ، لافتاً الى ان اتفاق دمج الامتياز بين شركتى خالدة وقارون تحت مظلة خالدة عام 2021 كان له تأثير مباشر على زيادة الكفاءة ونجاح الأعمال ونتج عنه التزام استثمارى هام من اباتشى بقيمة 5ر3 مليار دولار للبحث والاستكشاف والانتاج مناطق عملها في مصر بالصحراء الغربية على مدار 5 سنوات ، وتقدم بالشكر والثناء على مجهودات فريق عمل شركة خالدة .

شارك في الجمعية العامة الجيولوجى علاء البطل الرئيس الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية ، والمهندس يس محمد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) ونوابه للاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والعمليات، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس احمد مصطفى وكيل الوزارة للإنتاج والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمد وسام مدير عام شئون الغاز .



