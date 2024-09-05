شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة أعلى مستوى 31 ألف نقطة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 31108 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 38134 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 13494 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 7326 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 10442 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 3025 نقطة، ونما مؤشر تميز بنسبة 0.50% ليصل إلى مستوى 7458 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: العربية للخزف-سيراميكا ريماس، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والعالمية للاستثمار والتنمية، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي.

وأعلنت البورصة، عن تم تسوية (إصدار) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الأربعاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.245 مليون وثيقة بدلا من 3.24 مليون وثيقة.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية المصدرة لعدد 11.2 مليون سهم بقيمة إجمالية 34.7 مليون جنيه، وذلك في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا بالم هيلز للتعمير، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية عدد 150 ألف سهم، 8 أسهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية عدد 61.8 ألف سهم، واشرت إدارة شركتا البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير عدد 7989 سهمًا، 2100 سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركة طاقة عربية عدد 53 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 1000 سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 10 آلاف سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك عدد 78.1 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، فائض قبل الضريبة قدره 80.4 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 وحتى 30 يونيو عام 2024 مقابل فائض قدره 76.2 مليون جنيه عن العام السابق، وفائض مستهدف قدره 25.5 مليون جنيه، وبلغ الفائض بعد الضريبة 70.5 مليون جنيه مقارنة مع 61.4 مليون جنيه عن العام السابق.

في سياق متصل أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية، عن توقيعها اتفاقًا لتسوية التزاماتها تجاه مجموعة من البنوك الدائنة وهم بنك مصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي الدولي، والأهلي الكويتي مقابل حوالي 4.547 مليار جنيه من خلال تحويل 239.1 مليون سهم تعادل حصة 17.68% من أسهم شركة طاقة عربية مع الاحتفاظ بحق إعادة شرائها خلال 5 أعوام، وقطعة أرض مسجلة مساحتها 60.127 ألف متر مربع على النيل في منطقة التبين، وتعويضات عن تغيرات سعر الصرف وتذبذبات أسعار البورصة عن السعر المتفق عليه.

كما وقعت القلعة اتفاقًا لإعادة هيكلة وتسوية مديونياتها للمصرف العربي الدولي تسدد بموجبه نحو 184 مليون دولار على أقساط تمتد من 2024 حتى 2033 بفائدة تعادل سعر SOFR وبمجموعة ضمانات معززة.

فيما أعلنت شركة مصر للفنادق، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على المذكرة المقدمة من لجنة البت وكذلك بنود عقد الإنابة مع إحدى الجهات الحكومية في أعمال تطوير وتحديث فندق النيل ريتزكارلتون بمبلغ 15.8 مليون جنيه.



