شكرا لقرائتكم خبر عن مع اجتماع أسعار الفائدة.. تعرف على أعلى عائد لشهادات الإدخار والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، اجتماعها الدورى الذى يعقد كل 6 أسابيع، لبحث أسعار الفائدة، وسط توقعات من قبل المحللين الاقتصاديين والمراقبين بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض.

وتعد الشهادة ذات العائد المرتفع من البنك الأهلى المصرى لمدة 3 سنوات متناقصة بسعر سنوى 30%؜ السنة الأولى و 25%؜ للسنة الثانية و 20%؜ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية، هى أعلى أنواع شهادات الادخار بالبنوك المصرية من حيث العائد.

وتبلغ ودائع المصريين بالبنوك نحو 12 تريليون جنيه وتعد شهادات الادخار أحد أهم أنواع الاستثمار الجاذبة لمدخرات المواطنين.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها فى شهر يوليو الماضى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.