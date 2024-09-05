شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: مبادرة حياة كريمة تغير وجه الحياة بقرى مصر بميزانية تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، أن تكامل المبادرات التنموية مع مبادرة حياة كريمة بمراحلها الثلاث والتى تستهدف تحسين مستوى جودة الخدمات الحكومية والبنية التحتية المقدمة لنحو 60 مليون مواطن فى مختلف محافظات الجمهورية، يعمل على تغيير وجه الحياة بالريف المصرى بميزانية تبلغ تريليون جنيه، موضحاً أهمية تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لدعم وتطوير هذه المبادرة الرائدة عالمياً.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مبادرة حياة كريمة تدعم ثقافة العمل التطوعى والاجتماعى وتعزز الاستثمار فى رأس المال البشرى بما يحقق التنمية المستدامة وفقاً لأهداف الأمم المتحدة التنموية.

ولفت الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تقديم الخدمات الحكومية بمستوى جودة عال يدعم رفع مستوى جودة الحياة للمواطن المصرى، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى يمر بها العالم والتى تؤثر على المؤشرات المالية لمختلف دول العالم.