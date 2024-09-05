شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات ثقافية توعوية عن تراث مصر الحضاري بمتحف الحضارة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - ورش تعليمية لمشاركة الأطفال من ذوي الهمم في الأنشطة الفنية

تحت عنوان "تراث من مصر القديمة"، نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، فعالية ثقافية تراثية لتعليم مجموعة من الحرف التراثية المرتبطة بما يعرضه من كنوز أثرية، وذلك بالتعاون مع كل من مؤسسة تأهيل لتنمية مهارات التميز التابعة لدار نهضة مصر للنشر، ومدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية، وجمعية تواصل وبمشاركة نخبة من الفنانين.

وأكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، على حرص المتحف على تنظيم مثل هذه الفعاليات من خلال التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية من أجل تفعيل دوره كأداة لتنمية المجتمع وتطويره وتنمية المجتمعات المحيطة بالمتحف وربطها به، وذلك من خلال الورش والندوات والفعاليات التي يقدمها.

ومن جانبها أشارت فيروز فكري، نائب الرئيس التنفيذي للمتحف للإدارة والتشغيل، إلى أن الفعالية نظمت على مدار اليومين الماضيين، سلسلة من الورش التفاعلية الحية لتعليم المشاركين مجموعة من الحرفة التراثية التي يبرزها المتحف وربطها بما لديه من كنوز أثرية معروضة، والتي تلعب دورًا كبيرًا في المساهمة في ترسيخ قيمة التراث المعنوي وأهمية الحفاظ عليه. كما تضمنت مجموعة من الورش الفنية والتعليمية عن صناعتي الفخار والخزف الفيروزي وكيفية تحضير العجينة الخاصة بهما وتنفيذ قطع فنية مثل التمائم وتماثيل الأوشابتي الصغيرة قدمها الفنان أحمد سعودي، بالإضافة إلى ورش عن الحرف التقليدية كالطرق على النحاس والأركيت والتطريز بالخرز والكروشية.

وتشجيعا للمشاركين، قام المتحف بعرض منتجات هذه الورش في معرض مؤقت لمدة يوم بالمتحف كما تم عرض نماذج من القطع الفنية والمنتجات المستوحاة من التراث المصري، إلى جانب تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية لعدد من المواقع الأثرية والتراثية بمنطقة مصر القديمة للفنان محمد عبد اللطيف.

واختتمت الفعالية بمجموعة من العروض الفنية الاستعراضية منها عرض موكب حتحور لطلاب مدرسة تواصل، كما قام المتحف بتسليم جميع المشاركين بالفعالية شهادات تقدير.