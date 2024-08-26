“موانئ” تُعلن إضافة خدمة الشحن “ecrc” إلى ميناء جدة الإسلامي لتعزيز فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) إضافة شركة الإمارات للملاحة (ESL)” Emirates Shipping Line” خدمة الشحن الملاحية الجديدة “ECRC” إلى ميناء جدة الإسلامي، مما يعزز الربط الملاحي بين المملكة والعالم، ويؤكد تعاظم الميزة التنافسية للميناء، وتميز الكفاءة التشغيلية.

ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية “موانئ” الطامحة لتعزيز فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث، وكذلك تعزيز قدرات ميناء جدة الإسلامي ليصبح ضمن أفضل 10 موانئ عالميًا.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ: نينغبو، وشامن، ونانشا، في الصين، وكلانج الماليزي، والعقبة بالأردن، والسخنة في مصر، عبر رحلات نصف شهرية منتظمة.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي تم إدراجه مؤخرًا في “بورصة لندن للمعادن” (LME)، مما يسهم في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، ويعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية للبورصات العالمية، ويضع الميناء ضمن المنصات العالمية الخاصة بتخزين المعادن، التي يتم تداولها ضمن البورصة، مما يعمل على تحويله إلى مركز توزيع عالمي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط