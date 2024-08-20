شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يستقر فى مصر رغم ارتفاعه عالميا ويسجل 3485 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3485 جنيها رغم تطورات سوق الذهب العالمي وقفزة كبيرة للذهب في البورصة العالمية عند 2530 دولارا.

أسعار الذهب في مصر:عيار 24 يسجل 3983 جنيها.عيار 21 يسجل 3485 جنيها.عيار 18 يسجل 2987 جنيها.الجنيه الذهب 27880 جنيها.سوق الذهب العالمي

عاد الذهب العالمي من جديد إلى الارتفاع وتسجيل مستوى تاريخي خلال تداولات اليوم الثلاثاء وذلك بعد استراحة يوم أمس تراجع خلالها السعر بشكل محدود بسبب عمليات البيع لجني الأرباح، ليعود إلى تسجيل مستويات قياسية من جديدة وسط ترقب الأسواق لمحضر اجتماع الفيدرالي وحديث رئيس البنك هذا الأسبوع.



ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 20% حتى الآن منذ بداية 2024 بفضل التفاؤل بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بالإضافة إلى عمليات شراء قوية من جانب البنوك المركزية والطلب على الملاذ الآمن الناجم عن التوترات في الشرق الأوسط.

بيئة أسعار الفائدة المنخفضة والسياسة النقدية التوسعية من قبل البنك الفيدرالي تعد إيجابية بشكل كبير على أسعار الذهب، كونها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه.



على الرغم من غياب البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة منذ بداية الأسبوع، إلا أن الدولار الأمريكي انخفض اليوم للجلسة الثالثة على التوالي ليسجل أدنى مستوى منذ بداية شهر يناير 2024 وبذلك يكون الدولار قد خسر تقريباً جميع المكاسب التي سجلها هذا العام.