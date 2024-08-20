شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: إجراء القرعة العلنية اليدوية الـ6 لتسكين حائزى قطع الأراضى بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ـ الشربيني: نعمل على الارتقاء بمستوى المناطق المضافة.. وتوفير حياة كريمة لسكانها.. وتحقيق الأمن الاجتماعي للأسرة المصرية

صرح المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم اليوم الثلاثاء إجراء القرعة العلنية اليدوية السادسة، والخامسة لمنطقة الأمل سابقاً، لتسكين حائزي قطع الأراضى بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة، والذين تمت الموافقة على طلبات توفيق أوضاع أراضيهم، وقاموا بالالتزام بالسداد حتى 18/7/2024، وطبقا للشرائح بمساحات (209 - 276 - 350 - 500 م2).



وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن إجراءات القرعة تمت وسط أجواء من الفرحة الكبيرة للمواطنين باستلام إخطارات التخصيص لأراضيهم، مؤكداً أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على الارتقاء بمستوى المناطق المضافة، وتوفير حياة كريمة لسكانها، وتحقيق الأمن الاجتماعي للأسرة المصرية.



فرحة المتقدمين



وأشار وزير الإسكان، إلى أن هناك توجيهات مشددة لأجهزة المدن الجديدة التى تم إضافة أراض لها، بسرعة الانتهاء من دراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة، ووضع جداول زمنية بمواعيد محددة لتسليم الأراضى لمستحقيها، مؤكداً أن هناك متابعة أسبوعية لموقف دراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة، ومدى التزام المدن بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من دراسة الملفات.



احد المتقدمين



وأشرف على إجراء القرعة، الدكتور أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة والدكتور أحمد عمارة معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان والمستشار مؤمن محمود ممثلاً لوزارة العدل والدكتور شريف الجندى والمهندسة فاطمة عناني من قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة والمهندس مصطفى عبد العزيز من مركز معلومات الهيئة، والمحاسب وائل يسري والمحاسبة هيام عبد الرؤوف من قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة.