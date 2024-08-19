شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة على الصادرات والواردات تنشئ أول معمل للتحول الحيوي في الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة بدأت في إنشاء أول معمل للتحول الحيوي في مصر والشرق الأوسط.

وأضاف "النجار" خلال كلمته بفعاليات النسخة الأولي من مؤتمر إكسبو كونسلتانت جلوبال، حول دور المعارض الدولية في النهوض بالصادرات المصرية وتحقيق مستهدف 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030، إن الهيئة تعتزم بدء تشغيل المعمل قبل نهاية العام الجاري، كما تتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية للحصول على الاعتماد الدولي بالتنسيق مع اليونان.

وأضاف :«تسعى مصر للاعتماد الدولي لهذا المعمل لمساعدة صغار، والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي حيث لم يحدد الاتحاد حتى الآن المقاييس والمحددات والاشتراك بمثل هذه المعامل».

وكشف "النجار" أنه سيتم اليوم عقد اجتماع مع الاتحاد الأوروبي لتحديد هذه المقاييس، موضحاً ن نحو 25% من الصادرات المصرية تتوجه إلى أوروبا، وتسعى مصر للامتثال للاشتراطات الخاصة بالبصمة الكربونية في عملية التصدير.